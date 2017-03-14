宜蘭市這路口動線複雜害死人 會商改善方法

宜蘭市林森路與校舍路口動線複雜。（記者林敬倫攝）

2017-03-14 12:13

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市林森路與校舍路口，日前發生一起宜大生被客運壓死的意外事故，該路口夜間照明不足、車流量大行車動線複雜等因素被歸為意外發生主因，宜蘭縣警察局交通隊表示，將會同市公所進行增路口照明、增加行人穿越時相及設置行人號誌等改善作為，預計3月底前完成。

宜大王姓女研究生，8日行經校舍與林森路口時，不慎遭向左轉林森路的客運壓在輪下，王女被救出送醫後仍不治，該路口的交通安全問題，因此引發民眾關注，今宜蘭縣議員黃定和、宜蘭縣警察局交通隊長沈能成、警察大學交通管理研究所副教授陳高村等人，再度前往該路口會勘，盼能找出改善方法。

沈能成表示，由於校舍與林森路口比鄰陽明大學附設醫院、台北榮總員山分院、宜蘭轉運站及平交道，行車動線複雜，經評估需要將行人號誌與車輛號誌分開，才能確保行人安全。

沈能成說，將會同市公所一起，針對該路口進行增加照明、增加行人穿越時相及設置行人號誌等改善作為，預計3月底前完成，並要求各分局針對未禮讓行人的違規車輛加強執法，藉此增加路口安全。