色水電工誆為腹痛少女「上藥」性侵 判緩刑

2017-03-14 11:58

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市一名14歲少女，因肚子痛不想看醫師，竟聽信網友介紹素昧平生的林姓水電工可幫她「上藥」治癒，而遭林在租屋處性侵得逞，事後林坦承犯行並與少女家屬達成和解，橋頭地院判林徒刑5個月，緩刑2年。

判決指出，前年未滿16歲的少女，在網路與友人聊天時稱肚子痛，與其聊天的男性友人跟她說，認識一名林姓水電工，有治肚子痛的藥，可帶她前往敷藥。

少女雖半信半疑，又覺得好奇，前年6 月23日下午16時42分許跟隨男網友前往林男租屋處，少女獨自上樓到林男的房內，林見「幼齒」少女自找上門，假意為少女在肚子上敷藥，卻得寸進尺，誘騙少女自願為其口交，最後並性侵得逞。事後，少女的母親從女兒的男性網友得知案情，憤而報警提告。

因林姓水電工無前科坦承犯行，少女也自認是自願與林男發生性關係，林男並與少女的母親達成賠償和解，橋頭地院判處林男徒刑5個月，緩刑2年，全案可上訴。