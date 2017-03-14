馬英九洩密起訴 法界：完全不意外

2017-03-14 12:05

［記者黃欣柏／台北報導］前總統馬英九因涉嫌教唆前檢察總長黃世銘洩密，今上午遭台北地檢署起訴，律師周武榮認為，因先前黃世銘洩密案的調查證據已很完備，黃本身在高等法院的供詞亦清楚指馬涉案，會遭起訴是意料中的事情，「完全不意外」。

周武榮指出，黃世銘在洩密案中曾供稱，是接到馬英九的指示後才向行政院長江宜樺及總統府副秘書長羅智強報告案情，此部分已經為法院所明知並作出判決，雖然黃在北檢調查馬的教唆洩密案時一度改口，但刑法實務上多採「案重初供」原則，一定會更重視一開始的供詞。

周強調，黃世銘洩密案既然已經調查完備且判決定讞，北檢若要做出相違背的處分，除非是找到足以推翻前案的新事證，「那事情就很麻煩了」。因此此次起訴完全是在各界意料之內。