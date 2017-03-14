銀行匯款忘帶走7萬多 竟然是他撿到的
2017-03-14 11:59
〔記者黃良傑／高雄報導〕髮廊工作的李姓男子和好友集資7萬元，準備團購每支1萬多元的高檔吹風機，資料填錯重寫時接到友人電話，匆忙離開竟把7萬元留在櫃檯，幸被簽巡的警員陳皓珉發現，女行員認出是李男所掉，警方先帶回派出所保管，李男匆忙趕至派出所認領，他頻向警方點頭道謝。
李男順利團購到髮廊的生財工具，今天再向幫助他的員警感謝，因為昨午他拿7萬多元到銀行匯款，欲團購7支「呆森」高檔吹風機，因匯款單數字大寫寫錯，重新填寫時接到友人電話，又急忙離開銀行，後來返回銀行，以為錢放在車廂卻找不到，心想「要工作好幾個月才賠得完」，急得向行員詢問，才知被警察拾獲、保管。
他又趕到中山派出所認領，李男確認金額無誤後露出笑容，並雙手緊握黃所長致謝。
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