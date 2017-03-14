馬英九起訴！律師：這是正常法律邏輯
2017-03-14 11:50
〔記者項程鎮／台北報導〕律師黃帝穎上午指出，前總統馬英九被起訴教唆洩密是正常的法律邏輯，後續還有大巨蛋案、馬習會洩密案和前檢察總長黃世銘偽證案，都有待審檢進一步訴追和釐清。
黃帝穎表示，102年9月間馬英九教唆黃世銘把監聽等相關內容告訴當時的行政院長江宜樺，馬已觸犯教唆洩密罪，上述犯罪事實在黃世銘被高等法院判處有罪確定的判決書中，已勾勒得相當清楚。
黃帝穎認為，北檢上午對馬英九的起訴，應該是把高院對黃世銘的判決再重新建構，讓真相更清楚展示出來。
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