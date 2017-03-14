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60歲老翁對13歲智障女伸狼爪 賠150萬換輕判

2017-03-14  11:49

［記者楊政郡／台中報導］台中市后里區一名年逾花甲黃姓老翁，看到鄰居有中度智能障礙13歲女生，強抓女生的手來撫摸其勃起的陰莖，已達到性慾的滿足，兩人從田園的雞寮走出，黃老還一邊拉褲子、拉拉鍊，女生的阿嬤看見起疑，追問才發現上情，事後黃老賠了150萬元和解，換取法官輕判2年、緩刑5年、並提供義務勞務40小時。

台中地院判決書指出，黃老與「菁菁」（化名，13歲為領有中度智能障礙之身心障礙證明）是住后里區的鄰居關係，104年10月某日黃老見「菁菁」與阿嬤在菜園工作，在當天17時30分許，在菜園一處矮房內，強拉「菁菁」的手撫摸其陰莖，甲女甩開後，強抓其肩膀，隔衣親吻甲女的胸部，「菁菁」掙脫跑到菜園雞舍旁，黃老又跟過來脫去外褲，又強拉「菁菁」的手伸進內褲內撫摸其不安分的陰莖，違反該女意願，滿足其性欲。

此時「菁菁」阿嬤工作結束，喊叫「菁菁」要一起回家，正看到黃老與「菁菁」都站在雞舍旁，且黃老正穿褲子、拉拉鍊等情，老經驗的阿嬤立即詢問「菁菁」後，才說出上情。

本案為3年以上有期徒刑，黃老事發後深知悔意，審酌其無前科，事後也與被害人達成和解，當庭賠償150萬元，黃老國小畢業打零工維生，判處2年徒刑、緩刑5年、並提供義務勞務40小時，緩刑期間交付保護管束。

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  • 猥褻小女生，阿公大失血。示意圖（記者楊政郡翻攝）

    猥褻小女生，阿公大失血。示意圖（記者楊政郡翻攝）

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標題：60歲老翁對13歲智障女伸狼爪 賠150萬換輕判


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