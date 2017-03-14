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這個阿伯太超過 無照酒駕肇事還打人

2017-03-14  11:38

〔記者黃建華／高雄報導〕56歲的李姓男子喝了幾杯高梁酒後無照騎機車搭載兒子出門，在大寮與一對共乘機車的男女騎士撞上，雙方人車倒地受傷，但酒駕又無照的李男竟還動粗毆打陳姓男騎士頭部，雙方互控，高雄地檢署偵結，將李男依傷害、過失傷害、公共危險等罪起訴，挨打的陳姓騎士則過失傷害起訴。

檢方起訴指出，56歲的李姓男子104年11月30日在大寮住處喝了幾杯高梁酒後，無照騎乘機車搭載兒子出門，卻與騎機車搭載許姓女友的陳姓男子（20歲）會車時撞上，雙方均人車倒地受傷。

但酒駕無照騎車的李男卻涉嫌出手毆打陳姓騎士頭部，造成挫傷。雙方互控，但檢方偵查時，酒測值超過0.25的李男卻聲稱自己「沒動手打人，也都守交通規則。」讓挨打的陳男傻眼。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 酒測示意圖。（資料照，記者黃良傑翻攝）

    酒測示意圖。（資料照，記者黃良傑翻攝）

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