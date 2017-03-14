承認使用發霉芋頭！ 五星級飯店出面致歉

台北大倉久和飯店承認使用發霉芋頭做成料理，今日出面道歉。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-03-14 11:43

〔即時新聞／綜合報導〕台北市五星級飯店大倉久和，被離職廚師爆料使用過期海鮮與發霉芋頭，大倉久和總經理後藤浩之今日出面，承認有將發霉芋頭做成料理提供給客人，飯店對此感到十分的抱歉。

據《三立新聞》報導，後藤浩之表示，經過調查後，飯店於去年10月進貨的芋頭，表面的確有產生黴菌的狀況，並在之後的料理中使用該項食材。

後藤浩之說，原則上飯店所使用的芋頭1週會進貨2到3次，這次是因為庫存時間太長才會發生這種狀況，對於消費者感到非常抱歉。