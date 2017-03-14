團隊開百次會議 6檢察官均認定馬應起訴

2017-03-14 11:58

〔記者謝君臨／台北報導〕前總統馬英九涉教唆洩密案今偵結，馬英九被依違反刑法公務員洩漏中華民國國防以外秘密罪、通訊保障及監察法公務員無故洩漏監察通訊所得應秘密資料罪，以及個人資料保護法罪起訴；據悉，偵辦團隊為此案開了上百次會議，直到上星期都還在傳喚相關人調查，6名檢察官均認定此案馬應提起公訴。

台北地檢署襄閱主任檢察官張介欽表示，此案歷經半年調查、資料蒐集、傳喚相關人庭訊，才作出今日的偵查結果，後續則留待社會公評。

負責此案的偵辦團隊共有6人，其中包含北檢吉組主任檢察官周士榆、忠組主任檢察官陳佳秀、檢察官梁光宗、曾揚嶺、鄧巧羚、劉怡婷。

曾具名起訴馬英九涉特別費案的周士榆表示，本次偵結包含102年8月31日，以及9月4日的部分，至於同年9月1日的部分，目前仍由台北地院審理中；此案辦案團隊自去年開始，開了上百次的會議，其中檢察長邢泰釗主持的會議就高達40次，直到上禮拜都仍在傳相關人辦理。

被問到偵辦前總統馬英九的心路歷程，目前負責偵辦黃世銘被控偽證案的梁光宗則指出，因此案是涉及前總統的國家大事，所以在內心壓力、資訊蒐集上必定會有點不一樣，在團隊成員討論上百次後，將所有資訊攤開，作出最後的結論，壓力一定有，但還是必須回歸「平常心」。