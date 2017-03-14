家長會副會長性侵智障女 二審判賠百萬

2017-03-14 11:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕苗栗縣一所學校的家長會李姓副會長，在2014年載著兒子的女同學小芳返家，卻在苗栗縣明德水庫旁，性侵害有智能障礙的小芳，小芳的家人打官司索賠200萬元，李男否認性侵害，宣稱是載小芳去看風景聊天，想了解小芳家庭狀況，台中高分院不採信，認為李男知道小芳智識能力不足，為逞私欲而嚴重妨礙小芳身心發展，事後一再卸責無悔意，判他要賠償100萬元，可以上訴。

判決書指出，李男是一所學校的家長會副會長，尚未成年且有中度智能障礙的小芳（化名），是該校學生，也是李男兒子的同學，2014年8月18日，小芳找李男的兒子遊玩，下午李男驅車載小芳返家之際，在明德水庫旁性侵害小芳，小芳當天下午返家後，立即打電話告訴李男的兒子，還指責「你為什麼不陪我回家？」，翌日又打電話向堂妹哭訴此事。

檢察官偵辦時，李男測謊未通過，刑事部分，李男被依強制性交罪判處徒刑8年，目前於三審上訴中，民事部分，小芳家人索賠200萬元，台中高分院審理時發現，醫院於小芳胸部採集到李男的基因，不過，李男全盤否認，他宣稱是看風景，並了解小芳的家庭狀況，他還強調，醫師只在小芳胸部採集到他的基因，他縱使有非禮舉止，也只限於胸部，只構成猥褻，不是性侵害。

不過，台中高分院不採信，認為小芳是中度智能障礙，學習能力差、反應慢，不可能編織謊言誣陷他人，李男當天載她回家，又是家長會的副會長，小芳也是其子的同學，如果要了解小芳家庭狀況，理應帶著兒子陪同小芳一起返家，卻把小芳載到偏僻的明德水庫？據此判決敗訴，李男應賠償100萬元。

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