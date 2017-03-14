家長會副會長性侵智障女 二審判賠百萬
〔記者張瑞楨／台中報導〕苗栗縣一所學校的家長會李姓副會長，在2014年載著兒子的女同學小芳返家，卻在苗栗縣明德水庫旁，性侵害有智能障礙的小芳，小芳的家人打官司索賠200萬元，李男否認性侵害，宣稱是載小芳去看風景聊天，想了解小芳家庭狀況，台中高分院不採信，認為李男知道小芳智識能力不足，為逞私欲而嚴重妨礙小芳身心發展，事後一再卸責無悔意，判他要賠償100萬元，可以上訴。
判決書指出，李男是一所學校的家長會副會長，尚未成年且有中度智能障礙的小芳（化名），是該校學生，也是李男兒子的同學，2014年8月18日，小芳找李男的兒子遊玩，下午李男驅車載小芳返家之際，在明德水庫旁性侵害小芳，小芳當天下午返家後，立即打電話告訴李男的兒子，還指責「你為什麼不陪我回家？」，翌日又打電話向堂妹哭訴此事。
檢察官偵辦時，李男測謊未通過，刑事部分，李男被依強制性交罪判處徒刑8年，目前於三審上訴中，民事部分，小芳家人索賠200萬元，台中高分院審理時發現，醫院於小芳胸部採集到李男的基因，不過，李男全盤否認，他宣稱是看風景，並了解小芳的家庭狀況，他還強調，醫師只在小芳胸部採集到他的基因，他縱使有非禮舉止，也只限於胸部，只構成猥褻，不是性侵害。
不過，台中高分院不採信，認為小芳是中度智能障礙，學習能力差、反應慢，不可能編織謊言誣陷他人，李男當天載她回家，又是家長會的副會長，小芳也是其子的同學，如果要了解小芳家庭狀況，理應帶著兒子陪同小芳一起返家，卻把小芳載到偏僻的明德水庫？據此判決敗訴，李男應賠償100萬元。
☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 德州女議員提案 男性「打手槍、沒內射」需罰款
- 經典賽》他預賽守備神技連發 球迷：地表最強三壘手（影音）
- 關說司法者沒事，不公平？吳敦義：我尊重你做這項評論
- 綠島遭排重油 綠委促修法最高罰3億
- 馬英九被起訴 鄉民歡慶：要到土城去了嗎？
- 超狂達欣 找不到輸璞園理由
- 川普薪水捐給誰？ 白宮：麻煩記者幫忙決定
- 清明節連假 台鐵加開花、東紅眼及實名制專列
- 茂矽產能滿載 訂單排隊達2個月
- 經典賽》中職新洋投救援失敗！委內瑞拉逆轉晉級（影音）
- 裸體廚房做菜 李毓芬的男僕是「他」！
- 「何其有幸嫁入豪門…」 建案廣告 網友酸爆
- 全縣最資深 五結農會總幹事「八連霸」
- 千株矮仙丹枯死? 台東縣農業處：加強「灌救」
- 回應張志軍卸責說／陸委會：威嚇言論無助兩岸互動
- 不符比例 北市商辦持有稅比香港高4倍 租金僅1/5
- 球后開直播 球迷嗨送「憤怒」
- 台灣鯛外銷價跌 漁民盼輔導休養
- 〈生活大補帖〉為善大聲說 大家一起來
- 局處進駐萬華雙子星 官民齊轟「障礙多」
- 衣索比亞垃圾山大崩塌 瞬奪50命
- 老茶廠閒置半年 變文創石木坊
- 富二代澳門賭王之子 驚傳淪落睡機場
- 張景嵐賣包求生 苦撐這種低月收才走紅
- 愛黛兒摸肚報喜 疑懷老二
- 英啟動脫歐在即 蘇格蘭要再獨立公投
- 「叔叔摸我窩窩」性侵女童起訴 法院判猥褻
- 川普政府讚Fed︰一直做得很好
- 農田鹽化 彰縣府要求懲罰性補償
- 美中簽第四公報？卜睿哲：沒必要
- 頭份、竹南工業區周邊地下水 含氯禁用
- 自由車》擦亮台灣最佳衝刺手招牌 巫帛宏衝破紀錄
- 不准！韓國代總統駁回12名青瓦台幕僚辭呈
- 力推氫能城市 綠能新經濟推廣大會19日高雄見
- 衣索比亞垃圾場崩落 已65人活埋致死
- 李學人／她之三
- 除了績效 操作透明更重要
- NBA》豪哥關鍵三分球 「籃」阻主場16連敗
- 全運會預賽7月見 宜縣場地3月21日將整理完成
- 任賢齊籌拍新片 主角鎖定蔡依林
標題：家長會副會長性侵智障女 二審判賠百萬
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email