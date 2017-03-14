恐嚇弄死住戶 大樓保全員口不擇言吃官司

2017-03-14 11:10

〔記者黃建華／高雄報導〕在高雄市某大樓擔任保全人員的劉姓男子，僅因不滿非值班時間進入大樓交誼廳休息遭許姓女住戶指謫，竟口出惡言恫嚇要弄死許女而挨告，劉男在法院審理時雖表達悔意願付6000元與許女和解，但遭拒絕，高雄地院一審因此依恐嚇罪判劉男拘役30日，如易科罰金需繳3萬元。可上訴。

判決指出，專科畢業的劉姓男子為高雄市某大樓之保全人員，許女則為該大樓住戶。民國104年3月17日23時51分許，因許女不滿劉男進入大樓交誼廳休息，雙方發生口角爭執，劉男被控公然侮辱及恐嚇，辱罵許女「神經病」，並揚言「我這邊不幹，看我怎麼整妳」、「敢惹我，不曉得我鞋穿幾號，妳死定了」、「我打算把那女人弄死她」等語，致許女心生畏懼而提告。

高雄地院審理時，劉男坦承犯行，但強調是一時失慮講氣話而已，願付6000元與許女和解，但遭許女拒絕，高雄地院一審因此依恐嚇罪判劉男拘役30日，如易科罰金需繳3萬元。