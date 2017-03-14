不滿放煙火被勸阻 惡男毆人又砍人被訴

2017-03-14 11:13

〔記者吳昇儒／基隆報導〕男子謝忠耿與友人許晉嘉今年初四時與友人前往十分老街放煙火，附近天燈店陳姓老闆的女兒向前勸導時，卻被謝男用手戳著胸部回嗆：「是誰說不能放」，揮拳毆打陳女。老闆夫妻及員工前往救人，反被對方持利刃割傷。陳姓老闆腹部中刀，員工手臂也遭砍傷，身上均有多處擦傷。基隆地檢署今依觸犯傷害罪將許、謝2人起訴。

「我艋舺的啦！是怎樣，不能放煙火是不是？」老闆娘案發時在醫院表示，女兒好意勸導對方，但是3男2女卻圍著女兒，其中謝姓男子直接伸手戳女兒胸部，還揮拳毆打女兒頭部。全家人見狀立刻衝出店外救人，連自己也被打傷，只聽見對方大喊是艋舺的黑道。

47歲陳姓老闆經醫生檢視傷勢，判定腹部有穿刺傷併發大網膜破裂突出、腹肌及筋膜撕裂傷5公分。

謝男到案後，向檢警承認有拿腰部的皮帶刀亂揮刺到人，另一名動手打人的許男也承認犯行。

檢察官認為，謝、許男同時毆打4人，罪證明確將2人依傷害罪起訴，另被打的天燈店老闆的女兒年僅18歲，請法官依兒童及少年福利與權益保障法，加重其刑。