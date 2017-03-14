特別費及洩密案 馬英九都栽在周士榆手裡

2017-03-14 11:16

〔記者林慶川／台北報導〕造化弄人！台北地檢署今上午依違反通訊保障監察法等罪嫌起訴馬英九，巧的是，此案承辦檢察官之一的北檢吉組主任檢察官周士榆，當年擔任特偵組檢察官任內，曾偵辦過馬英九特別費案，當時，周也有偵訊過馬，事隔10年後，周再次偵辦馬英九，並予起訴。

司法官訓練所第39期結業的周士榆，擔任特偵組檢察官任內，曾與檢察官侯寬仁一起偵辦馬英九特別費案，周也偵訊過馬英九，最後，特偵組在2007年時，依貪污罪起訴剛卸任台北市長的馬英九，時隔10年後，周士榆再度列名起訴馬英九的檢察官之一。

據了解，北檢偵辦馬英九期間，周士榆主要負責馬英九的訊問，此外，北檢也以團隊辦案方式偵查此案，除吉組外，檢肅黑金專組「忠組」主任檢察官陳佳秀也率組內多名檢察官參與此案。

周士榆畢業於台大法律系，司法官訓練所第39期結業，擁有證券營業員、期貨營業員等多項專業證照，曾辦過馬英九特別費案、股市禿鷹案、名醫林政誠遭綁架案；此外，先前各界矚目的兆豐銀疑涉洗錢案，北檢也是指派周士榆統籌指揮偵辦。

周士榆曾在高檢署查緝黑金行動中心（特偵組前身）及特偵組待過，辦案能力強，檢察界普遍認為，他是原本查黑中心檢察官、現任法務部第一個智庫「法務政策諮詢小組」執行長陳瑞仁一手栽培起來的辦案檢察官。

此次列名此案起訴書上的檢察官，除了忠組主任檢察官陳佳秀，吉組主任檢察官周士榆外，還有檢察官梁光宗，鄧巧羚，曾揚嶺，劉怡婷。