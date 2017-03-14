特別費及洩密案 馬英九都栽在周士榆手裡
2017-03-14 11:16
〔記者林慶川／台北報導〕造化弄人！台北地檢署今上午依違反通訊保障監察法等罪嫌起訴馬英九，巧的是，此案承辦檢察官之一的北檢吉組主任檢察官周士榆，當年擔任特偵組檢察官任內，曾偵辦過馬英九特別費案，當時，周也有偵訊過馬，事隔10年後，周再次偵辦馬英九，並予起訴。
司法官訓練所第39期結業的周士榆，擔任特偵組檢察官任內，曾與檢察官侯寬仁一起偵辦馬英九特別費案，周也偵訊過馬英九，最後，特偵組在2007年時，依貪污罪起訴剛卸任台北市長的馬英九，時隔10年後，周士榆再度列名起訴馬英九的檢察官之一。
據了解，北檢偵辦馬英九期間，周士榆主要負責馬英九的訊問，此外，北檢也以團隊辦案方式偵查此案，除吉組外，檢肅黑金專組「忠組」主任檢察官陳佳秀也率組內多名檢察官參與此案。
周士榆畢業於台大法律系，司法官訓練所第39期結業，擁有證券營業員、期貨營業員等多項專業證照，曾辦過馬英九特別費案、股市禿鷹案、名醫林政誠遭綁架案；此外，先前各界矚目的兆豐銀疑涉洗錢案，北檢也是指派周士榆統籌指揮偵辦。
周士榆曾在高檢署查緝黑金行動中心（特偵組前身）及特偵組待過，辦案能力強，檢察界普遍認為，他是原本查黑中心檢察官、現任法務部第一個智庫「法務政策諮詢小組」執行長陳瑞仁一手栽培起來的辦案檢察官。
此次列名此案起訴書上的檢察官，除了忠組主任檢察官陳佳秀，吉組主任檢察官周士榆外，還有檢察官梁光宗，鄧巧羚，曾揚嶺，劉怡婷。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 德州女議員提案 男性「打手槍、沒內射」需罰款
- 經典賽》他預賽守備神技連發 球迷：地表最強三壘手（影音）
- 關說司法者沒事，不公平？吳敦義：我尊重你做這項評論
- 綠島遭排重油 綠委促修法最高罰3億
- 馬英九被起訴 鄉民歡慶：要到土城去了嗎？
- 超狂達欣 找不到輸璞園理由
- 川普薪水捐給誰？ 白宮：麻煩記者幫忙決定
- 清明節連假 台鐵加開花、東紅眼及實名制專列
- 茂矽產能滿載 訂單排隊達2個月
- 經典賽》中職新洋投救援失敗！委內瑞拉逆轉晉級（影音）
- 裸體廚房做菜 李毓芬的男僕是「他」！
- 「何其有幸嫁入豪門…」 建案廣告 網友酸爆
- 全縣最資深 五結農會總幹事「八連霸」
- 千株矮仙丹枯死? 台東縣農業處：加強「灌救」
- 回應張志軍卸責說／陸委會：威嚇言論無助兩岸互動
- 不符比例 北市商辦持有稅比香港高4倍 租金僅1/5
- 球后開直播 球迷嗨送「憤怒」
- 台灣鯛外銷價跌 漁民盼輔導休養
- 〈生活大補帖〉為善大聲說 大家一起來
- 局處進駐萬華雙子星 官民齊轟「障礙多」
- 衣索比亞垃圾山大崩塌 瞬奪50命
- 老茶廠閒置半年 變文創石木坊
- 富二代澳門賭王之子 驚傳淪落睡機場
- 張景嵐賣包求生 苦撐這種低月收才走紅
- 愛黛兒摸肚報喜 疑懷老二
- 英啟動脫歐在即 蘇格蘭要再獨立公投
- 「叔叔摸我窩窩」性侵女童起訴 法院判猥褻
- 川普政府讚Fed︰一直做得很好
- 農田鹽化 彰縣府要求懲罰性補償
- 美中簽第四公報？卜睿哲：沒必要
- 頭份、竹南工業區周邊地下水 含氯禁用
- 自由車》擦亮台灣最佳衝刺手招牌 巫帛宏衝破紀錄
- 不准！韓國代總統駁回12名青瓦台幕僚辭呈
- 力推氫能城市 綠能新經濟推廣大會19日高雄見
- 衣索比亞垃圾場崩落 已65人活埋致死
- 李學人／她之三
- 除了績效 操作透明更重要
- NBA》豪哥關鍵三分球 「籃」阻主場16連敗
- 全運會預賽7月見 宜縣場地3月21日將整理完成
- 任賢齊籌拍新片 主角鎖定蔡依林
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：特別費及洩密案 馬英九都栽在周士榆手裡
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分