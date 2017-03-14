榮光路私娼寮 竹縣府要掃蕩了
新竹縣長邱鏡淳今天早上宣布要全面掃蕩榮光路、勝利路上的私娼寮，首先就從拆除違建做起。（記者黃美珠攝）
〔記者黃美珠／竹縣報導〕針對警方掃黃員警反而被打一事，新竹縣長邱鏡淳今天早上責成相關單位，立刻清查湖口鄉位於榮光路、勝利路2段這2個長期私娼寮盤據的路段違建戶、竊佔國有地的狀況，釐清後將以今年度的100萬元違建拆除費執行掃蕩，把違建和竊佔的狀況該拆的拆，該移送法辦的移送法辦，展現公權力。
新竹縣警局長溫枝發今天早上也就湖口裝甲營區附近私娼寮的「來龍去脈」做專報。
他說，前述私娼寮的存在始於1960年湖口營區駐軍以後，不肖者利用當地榮光路、勝利路附近大水溝旁的水利地，用簡陋的磚頭厝，搭起俗稱「查某間」的私娼寮滿足當地苦悶的駐軍。
隨著外勞移工來台，目前湖口所在的新竹工業區內共有9862名外籍勞工，不僅逃逸外勞在當地聚眾滋事頻傳，也有逃跑的女外勞下海賣淫，新竹縣警局最近3年就在當地查獲2起人口販運案，逮捕17人。
此外，台灣開放東南亞來台觀光後，新竹縣警局也屢次查獲以來台觀光為名免簽入境卻從事賣淫的外籍女子。以致前述磚頭厝的範圍越來越擴大，目前清查後有77家私娼分別盤據在榮光路和勝利路上，其中榮光路最多。
影響所及，近3年警方在這2個路段上查獲媒介色情而法辦了89人，且多為外縣市的年輕人，因為有利可圖，也隱約可見黑幫勢力介入，新竹縣警方3年來在這裡已經掃蕩2次，有18人涉嫌涉及組織犯罪。
溫枝發也說，從地政機關的資料顯示，這2處私娼寮所在地有61筆土地，其中24筆是公有地。有1筆公有地被竊佔後搭了22間的違建。
其他私有地上，住戶為了增加「營業空間」，不斷加蓋違建，以致現場總共有41處裝設電表，電線外露紊亂，私接電線嚴重，另有公安疑慮。
所以警方建議分2階段拆除違建，先拆公有地上的，之後，再把曾被查獲妨害風化案件等違法行為、私有地的地上違建優先執行。
另建議請業管單位對於私接電力、妨害消防通道等行為執行取締。
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