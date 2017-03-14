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小學女童變奧客！ 弄壞超商微波爐後逃走

2017-03-14  11:18

〔即時新聞／綜合報導〕桃園某家超商的店員昨日在「爆料公社」臉書粉絲頁PO文指出，有2名國小5年級的女童到店裡來，想把桃樂卡（悠遊卡的一種）裡的儲值金額變現，店員告知她們依規定無法領出後，女童竟報復性地，將冰棒類、泡麵、金莎巧克力等物品，放到微波爐加熱，造成微波爐焦黑一片，被店員詢問後不僅否認是自己做的，更直接跑出便利商店。

該名店員表示，當時2個小妹妹想把卡裡面的30元領出來，在得知店員按規定無法進行該項操作時，還生氣地說，「吼，就給我就好啦」。接著2名女童就默默走掉，把店內各種商品拿去微波，不僅微波爐焦黑一片，更扯的是微波後還拿回去冰箱裡面。

店員指出，在場的客人和同事都詢問女童是不是她們所為，但女童不願承認、直接跑走，直到店員調閱監視器，才證實根本就是2名女童做的。店員感嘆，也許就是因為他不願給她們30塊，女童才這樣亂搞，但店長不希望他報警，是以無法釐清女童的想法。

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  • 2名國小女童疑似故意弄壞超商的微波爐。（圖擷自「爆料公社」臉書粉絲頁）

    2名國小女童疑似故意弄壞超商的微波爐。（圖擷自「爆料公社」臉書粉絲頁）

  • 超商微波爐一片焦黑。（圖擷自「爆料公社」臉書粉絲頁）

    超商微波爐一片焦黑。（圖擷自「爆料公社」臉書粉絲頁）

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