市值近千萬「鐵觀音」桃機闖關失敗被查獲

海關和航警共同查獲以「鐵觀音」包裝走私大麻花，並逮捕莊姓收貨人。（記者姚介修攝）

2017-03-14 11:01

〔記者姚介修/桃園機場報導〕世界上「最貴的鐵觀音」市價近千萬？非也！毒品走私新手法，利用鐵觀音包裝走私二級毒品大麻花1092公克，市價近千萬，海關與航警聯手查獲由香港以快遞方式將大麻花僞裝為鐵觀音闖關，航警仍在追查幕後主嫌。

航警是在查獲毒品後，刑警僞裝快遞人員在新莊逮捕31歲莊姓收貨人，莊嫌供稱，他因為缺錢以1萬台幣替一名男子「陳韻詩」代為收貨，警方繼續追查幕後主嫌，警方表示，在遠雄快遞查獲的這件以「擺件」的「毒包」，是以快遞名義進口，毛重是1092公克，市價將近千萬台幣。

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