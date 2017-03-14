男子酒駕自撞分隔島 喝茫狂言「總比撞人好」

2017-03-14 11:06

〔記者黃良傑／高雄報導〕經營卡拉OK店生意差，高姓老闆喝悶酒後，今晨3點41分開車自撞分隔島，他恍惚地下車休息，新興警方趕到實施酒測，酒測值高達0.97，高男頻問員警「第1次酒駕罰多少？」，喝茫的他還抱怨「撞分隔島總比撞人好」，令警方啼笑皆非，訊後依公共危險罪移送。

中山所今晨3點41分獲報，林森、民生路口分隔島上，斜卡著一輛汽車影響交通，員警趕往處理，只見該車駕駛高姓男子（63歲）搖晃地走下車，全身酒氣濃厚，見到員警頻問「第一次酒駕罰多少」？「法官會怎樣處理？」員警對他進行酒測，酒測值高達0.97，立即將他帶回偵訊。

高男供稱，他在苓雅區經營卡拉OK店，最近生意不好心情不美，所以約了三五好友在店裡喝了「好幾瓶」啤酒，暢飲後欲返家途中，不小心撞上分隔島。

警方見肇事車輛損壞嚴重，只能藉由拖吊車幫忙脫困，高男酒醉得離譜，還自我安慰說：「酒駕撞上分隔島，總比撞到人還好」，警方苦口婆心告誡他「酒後別再開車了」。

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