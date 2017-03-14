坐霸王車上演「落跑記」 男子詐逾萬元車資

2017-03-14 11:01

〔記者楊政郡／台中報導〕20歲尤姓男子搭計程車闖南、闖北，到台東市、到基隆市，車資都近萬元，利用詹姓司機沒有戒心，讓他到台東市後中途「落跑」，而黃姓司機載他及女友、小孩到基隆，竟然也被他兩段式下車，女子及小孩先下車，然後再搭往他處取車資，又在中途演出「落跑記」，兩趟下來詐取車資，又盜取黃姓司機車上零錢，總計約2萬元，台中地院依詐欺等罪判處有期徒刑9月，加上拘役100日。

判決書指出，去年8月26日尤男在台中市豐原區，先把他的機車辦理托運回台東後，然後攔搭一輛計程車，對詹姓司機說：「他現在沒錢，到了台東之後我媽會給你8000元。」還把媽媽的手機號碼給詹姓司機，以取得信任，在國道3號高速公路某休息站，尤男還向詹男借100元買東西吃。

到了台東縣大武鄉，尤男向運將借手機假裝打給母親，要母親準備車資，不料他卻是假裝打電話，偷偷刪除手機內母親的手機號碼及通話記錄，然後故意在台中市區繞路，突然要求停車，開門下車後「落跑」。

去年12月6日尤男重施故伎，又在台中市攔搭黃姓運將的計程車，也是先老實說身上沒錢，表示等一下老婆上車再請她付錢，中途尤嫌也向黃姓司機借了100元買東西吃，隨即開往台中市豐原區某處讓尤嫌的女友及小孩上車，然後就直接開往基隆市搬運行李一批，再度回到豐原區，先讓女子及小孩及行李搬下車，而黃姓司機下車幫忙搬運行李之際，尤嫌竟伸手竊取駕駛座上的零錢共1千元。

而司機上車後還未發現零錢被偷，尤嫌又要求載往附近找朋友，不料中途突然叫停車，開門下車又演出「落跑記」，黃姓司機損失約10070元車資。而同年尤嫌在豐原區偷竊某檳榔攤4千元現金，也一併判決。

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