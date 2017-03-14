網購國外情趣用藥 不知含禁藥成分 男子判緩刑
2017-03-14 11:02
〔記者黃建華／高雄報導〕來路不明的藥物千萬別亂吃更別亂買！高雄市一名蔡姓男子在網路上，看見有人販售宣稱具「增進夫妻情趣」的藥錠，就花了1000元網購8顆，打算試試藥效是否真的讓人床上功夫大增，詎料，藥還沒收到，就被海關驗出含禁藥成分，今遭高雄地院依輸入禁藥罪判刑3月，緩刑2年。
判決指出，依照藥事法，倘未經中央衛生主管機關查驗登記、核准發給藥品許可證，不得非法輸入，但高雄市蔡姓男子卻於民國104年7月間，在其租屋處登入某網站，以新台幣1000元自國外購買宣稱可增進夫妻情趣用藥8顆，內含四級管制藥品佐沛眠（Zolpidem）成分，欲供己服用，
不過，賣家自香港以國際郵包寄送方式，欲將前開錠劑寄達台灣蔡男租屋處，遭財政部關務署台北關執行郵檢查獲，並將前開錠劑送請鑑定，發現含有第四級管制藥品佐沛眠成分，故將全案送辦。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 德州女議員提案 男性「打手槍、沒內射」需罰款
- 經典賽》他預賽守備神技連發 球迷：地表最強三壘手（影音）
- 新南向招生 台南大學聯盟向穆斯林招手
- 緬甸5.1地震 震央離仰光69公里
- 台鐵換隔音牆夜間施工 民眾怨噪音
- 力推氫能城市 綠能新經濟推廣大會19日高雄見
- 醫師︰處女膜具韌性 遭侵可能不破
- 華山生物多樣 夜觀生態旅遊夯
- WSBL》王俐云末節發威 電信逆轉秀
- 中央一例一休 南投研議不實施
- 裸體廚房做菜 李毓芬的男僕是「他」！
- 母乳寶寶 不易挑食
- 球后開直播 球迷嗨送「憤怒」
- 吳曜宇指國台交 音樂呼喚高加索
- iBike建置 年底力拚達300站
- 恩愛夫婦天天散步 卻遭雷擊雙雙死亡
- 爭議17年 太保第8公墓清明前完遷
- 小S代言10年產品被搶走 狠虧郭采潔「價碼低」
- 茶飲店相繼進駐 自由路重現泡沫紅茶商機
- 〈全球觀測站〉日本高齡寵物 超好命
- 白目樂隊拚恥度 主唱開腿彈吉他
- 雲林智慧公車站牌 4月底前設50座
- 冷氣團發威淡水11.9度 18縣市強風特報
- 退伍轉公職 軍方爭取續領優存
- 「有共諜是想當然爾」 張小月：做好內部管控
- 郭建宏節流救華視 舊菜重炒先省858萬
- 6頭抹香鯨擱淺海灘 原因竟然是...
- 《美隊3》這一幕藏玄機 小勞勃道尼揭鋼鐵人大秘密！
- 馬英九被起訴 鄉民歡慶：要到土城去了嗎？
- 衣索比亞垃圾場崩落 已65人活埋致死
- 綠島遭排重油 綠委促修法最高罰3億
- 衣索比亞垃圾山大崩塌 瞬奪50命
- 35.5億預算刪了又追加 藍營：議員被看扁
- 域峰表獨特風格 重返全球錶壇─製錶史上第二悠久品牌 搶進台灣中價位市場
- 十幾年前曾借他二萬元...打聽登山客 魚丸伯找到小叮噹
- MLB》從未打過職棒 他在春訓演首安與美技（影音）
- 李元簇治喪 總統特派陳建仁等12人任治喪大員
- 《台股青紅燈》聯準會比人行高明
- 產業專區去年流標 月底重新來
- 保育猛禽黑翅鳶落難 農夫巡田救起
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：網購國外情趣用藥 不知含禁藥成分 男子判緩刑
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分