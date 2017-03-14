網購國外情趣用藥 不知含禁藥成分 男子判緩刑

2017-03-14 11:02

〔記者黃建華／高雄報導〕來路不明的藥物千萬別亂吃更別亂買！高雄市一名蔡姓男子在網路上，看見有人販售宣稱具「增進夫妻情趣」的藥錠，就花了1000元網購8顆，打算試試藥效是否真的讓人床上功夫大增，詎料，藥還沒收到，就被海關驗出含禁藥成分，今遭高雄地院依輸入禁藥罪判刑3月，緩刑2年。

判決指出，依照藥事法，倘未經中央衛生主管機關查驗登記、核准發給藥品許可證，不得非法輸入，但高雄市蔡姓男子卻於民國104年7月間，在其租屋處登入某網站，以新台幣1000元自國外購買宣稱可增進夫妻情趣用藥8顆，內含四級管制藥品佐沛眠（Zolpidem）成分，欲供己服用，

不過，賣家自香港以國際郵包寄送方式，欲將前開錠劑寄達台灣蔡男租屋處，遭財政部關務署台北關執行郵檢查獲，並將前開錠劑送請鑑定，發現含有第四級管制藥品佐沛眠成分，故將全案送辦。

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