馬英九起訴 羅智強：檢方傷害司法公信力

2017-03-14 11:02

〔記者施曉光／台北報導〕馬英九涉洩密案起訴，當年參與「馬王政爭」的前總統府副秘書長羅智強表達深感遺憾，他說，不認同檢方的起訴判斷，但「尊重司法」，批評「這種不顧國家運作之理的起訴決定，傷害的到底是馬英九的名譽？還是在傷害司法的公信力？」

羅智強指出，「關說司法的全成了正義之士，站出來反擊關說司法的，一個一個被判刑起訴」，雖然他的法律訓練告訴他要尊重司法，但內心卻沉痛至極，他要大家別以為馬英九被起訴，只是馬英九一個人的事情，這是黃鐘毀棄的兆端，是瓦釜雷鳴的伊始，「當邪痞梟叫竟成正義之聲，善良人的徬徨無措，也將成常態必然。」

羅智強指出，如果總統在知道一件動搖國政大局的司法關說案時，竟連與行政院長、總統府幕僚諮商意見，在窮盡最小諮商範圍可能下，聽取意見，都能以洩密罪起訴，那他要告訴大家，從前總統李登輝、陳水扁、馬英九到蔡英文，這些人無時無刻不在置身於洩密的風險中，因為他們只要接到任何國家秘密，都只能獨斷的靠自己的腦袋決定，不能和任何幕僚商量，因為只要一向總統以外的任何人諮商，就是洩密！

他還說，「當然，最後可能每一個總統都有這樣的風險，但最後只辦馬英九一人，畢竟，這世界，雙重標準的事，也多到見怪不怪了。」