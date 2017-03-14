拖吊車半路拋錨 違停車主竟上前搶車

2017-03-14 10:45

〔記者王俊忠／台南報導〕去年九月間，馮姓男子駕駛自用汽車在南市東區大同路巷內違規停車，被警方取締、拖吊，但拖吊車行駛半路上拋錨待修，馮男欲取回被拖愛車路上見狀，上前撕掉封條、啟動車子強行將車駛離拖吊車幾公尺，支援警力到場合力阻擋，馮男才罷手。今天台南地檢署依妨害公務罪嫌起訴馮男。

南檢調查，105年9月19日下午六點半許，三十六歲的馮男駕駛自用小客貨車到南市東區大同路2段97巷內違規停車後離去，市警局交通大隊李姓警員獲報到場取締，依法定程序在違停車輛的車身兩側、後車廂黏貼封條各1紙，指揮拖吊車陳姓司機將違停車移置拖吊場。

拖吊車途經東區中華東路3段與崇善路口時，因拖吊車輔助輪故障，陳姓司機在路邊停車等待維修。此時，恰巧馮男要到拖吊場取車，途中目睹上情，他明知違規車輛已移離原來位置，在完成移置程序前，不得任意停止拖吊及放行，他不顧警員與司機攔阻，撕掉車子左側封條，強行進入汽車駕駛座啟動引擎，並將汽車駛離拖吊車幾公尺。

李姓警員即以無線電向警局勤務指揮中心請求派員支援，支援警力到場處理、阻止馮男強行開車行為，馮男才把違停車交還警方完成移置程序。