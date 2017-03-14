馬今被北檢起訴外 這個單位也在辦他
2017-03-14 10:33
〔記者林慶川／台北報導〕台北地檢署今上午依違反通訊保障監察法，將馬英九起訴，但其實，馬卸任後可以官司纏身來形容，除了北檢外，台北地方法院目前亦審理馬英九的教唆洩密，及立院民進黨團總召柯建銘的自訴誹謗罪等案。
立委柯建銘自訴控告前總統馬英九，在「九月政爭」時教唆前檢察總長黃世銘洩密案，經過3年多的法律攻防，目前審理範圍主要限限縮在兩部分，一是9月1日馬教唆黃洩密，二是9月11日馬在國民黨中央考紀會開會前發表演說，涉誹謗柯建銘案。
北院目前審理的兩大區塊主要是，2013年9月1日凌晨，馬要求當時的檢察總長黃世銘當日中午再次進官邸向他報告案情，涉嫌教唆洩密並違反通訊保障監察法、個人資料保護法；9月11日，馬在國民黨中央考紀會開會前，透過電視直播發表演說，向考紀委員喊話「鍘王」，並直接點名指責柯建銘關說，柯建銘因此控告馬涉加重誹謗。
至於8月31日晚間黃向馬第一次報告案情後，馬召來時行政院長江宜樺、總統府副秘書長羅智強討論，涉嫌洩密，北院日前認為柯先前已向北檢按鈴提告，北檢也已分案偵查，屬重複案件，因此駁回柯針對此部分的追加起訴；案由北檢偵辦中，此部分於今上午偵結。
而9月4日馬英九致電指示黃世銘向江宜樺報告，使原本不想向江報告的黃，於5日向江報告，柯建銘針對此事，向北檢按鈴控告馬涉嫌教唆洩密，北檢去年將此案移送北院，請求併入柯自訴案，但北院認為不在自訴範圍內，併案於法不合，因此也退回北檢一併偵辦。
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