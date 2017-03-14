女模命案》死者姐慟別妹：下次再見 我會找到妳...

2017-03-14 10:20

〔即時新聞／綜合報導〕陳姓女模遇害後，親友們在12日舉行追思會，死者的姐姐送走妹妹以後在臉書PO文表示：「我們下次再見，我會記得去找妳也會想辦法找到妳。」

死者姐姐在臉書上向妹妹道別：「送妳最後一程後，有點空虛，知道妳真的離開了。放心去吧，我不會再讓妳擔心或心痛了。妳的好朋友燒了手機給妳，希望妳看得到我說的話，妳要乖乖聽話去那個快樂的世界，最後一次要妳聽我的話了，我知道妳會答應我的！」

文末她感性的寫道：「我們下次再見，我會記得去找妳也會想辦法找到妳，但在這之前，妳也要記得偶爾來我的夢裡聊天，因為我會想妳。」