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王鴻偉案延燒 王昊姑姑：教化在哪？

檢察總長昨為死囚王鴻偉提起非常上訴一事；被虐死幼童王昊姑姑王薇君進場前就此事感到「非常詫異」，質疑檢察總長「是否曾經在意被害人家屬感受？」（資料照，記者劉信德攝）

2017-03-14  10:03

〔記者溫于德／台北報導〕全國司法改革國是會議第一組第二次會議上午舉行，會前焦點在於檢察總長昨為死囚王鴻偉提起非常上訴一事；與會的被虐死幼童王昊姑姑王薇君進場前就此事感到「非常詫異」，質疑檢察總長「是否曾經在意被害人家屬感受？」

一向主張反廢死的王薇君受訪時提到，檢方一向代表為被害人主持正義角色，不懂怎會為王鴻偉提起上訴？她認為，若檢察總長認為本案程序上出面瑕疵、需提起非常上訴，這是合理的且沒問題，但更要在意的是，被害家屬在判決定讞後從新聞上看到此類新聞，心理感受為何？

王薇君接著說，從非常上訴案件，即可證明，犯罪被害人長期在我國司法史上不受到重視，「且是越來越不受到重視」；被害人死亡失去人權，活著的加害人卻剛好相反，造成台灣目前司法怪象，讓她無法接受。

對於兇手可能因「法院未調查『有無教化可能』」暫時逃死，王薇君反問相關單位：「何謂教化、教化在哪？「誰來判斷兇手有無教化可能？」她要求相關單位端出教化機制；王女認為，很多表面性東西並非高高在上能見，需探討更深層問題。

稍晚進場的「小燈泡」的媽媽王婉諭對於王鴻偉非常上訴案則表示，應先做到司法偵查不公開。

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