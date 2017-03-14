馬英九涉洩密案偵結 法界矚目：事證明確能否全身而退？

2017-03-14 09:55

〔記者林慶川／台北報導〕台北地檢署今偵結前總統馬英九被控教唆洩密案，將於上午10時召開記者會公布偵查結果，北檢去年12月初，首度以被告身分傳喚馬出庭，同一時間亦約談前檢察總長黃世銘、前行政院長江宜樺作證，不少法界人士認為，黃世銘涉洩密案已被判有罪定讞，馬在此案中，犯行明顯構成叫唆洩密罪，此次能否全身而退，令外界矚目。

特偵組3年前偵辦立法院民進黨團總召柯建銘、前立法院長王金平關說案，引爆「馬王政爭」，馬英九、黃世銘被控洩密與教唆洩密等罪，黃在前年2月已被高等法院判刑1年3個月，得易科罰金45萬7000元定讞，黃於同年4月繳清罰金，馬則因當時擔任總統享有刑事豁免權，直到去年五二Ｏ卸任後，檢方才啟動偵查。

北檢此次偵辦洩密案主要範圍在於，馬英九被控於102年9月4日當天，要求黃世銘向江宜樺洩密部分，至於同年8月31日，馬拿著黃世銘偵查中的機密，對江宜樺等人做第一次洩露，以及9月1日，馬要求黃到官邸繼續做偵查中個案洩密行為，為教唆洩密罪，這兩個部分現主要由台北地院審理。