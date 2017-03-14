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結夥搶劫1150元 3人被重判5～6年

2017-03-14  09:55

〔記者李立法／屏東報導〕郭姓、利姓及林姓3名男子持玩具槍結夥搶劫檳榔攤，共得手1150元，每人還分不到400元，結果被警方循線查獲，檢方依加重強盜罪起訴3人，屏東地院審理後分別判處3人5至6年不等徒刑，真是得不償失。

沉迷賭博電玩的利男，去年1月間，因輸錢想翻本，竟夥同郭姓及林姓2名友人持玩具槍打劫女友曾經待過的檳榔攤，得手1150元，犯案後當晚3人花了250元吃宵夜，餘款均分後，每人才拿到300多元，不到2天就被警方查獲，檢方依加重強盜罪起訴3人。

法官認為3人犯案手段僅持槍作勢恫嚇被害人交出財物，並未傷及被害人，強盜金額僅為1150元，尚非鉅額，結夥搶劫最低刑度7年以上，實嫌過重，依刑法59條酌減其刑，利男處有期徒刑6年，郭男及林男各處有期徒刑5年，可上訴。

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  • 郭姓、利姓及林姓3名男子結夥搶劫得手1150元，每人還分不到400元，屏東地院審理後分別判處3人5至6年不等徒刑。（記者李立法攝）

    郭姓、利姓及林姓3名男子結夥搶劫得手1150元，每人還分不到400元，屏東地院審理後分別判處3人5至6年不等徒刑。（記者李立法攝）

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