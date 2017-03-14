1票30萬！樹林農會理事長、常監當選人涉賄遭法辦

2017-03-14 09:44

〔記者陳慰慈／新北報導〕繼三峽農會理監事選舉爆出賄選疑雲後，樹林農會也傳出賴姓理事長參選人及陳姓常務監事參選人，涉嫌以一票30萬元向多名會員代表買票，還招待會員代表宴飲，違反農會法，新北地檢署今天凌晨訊後，諭令陳男以60萬元交保，賴男尚未到案。

檢方接獲檢舉，指稱賴、陳2人為分別參選新北市樹林區農會第18屆理事長及常務監事，涉嫌以一票30萬元向多名會員代表買票，並於今年3月1日理、監事選舉投票前，招待多名會員代表吃大餐，要求投票給陳的陣營所推舉的特定理、監事人選，事後2人順利當選常務監事及理事長。另會員代表選舉部分，黃姓女子為求當選會員代表，涉嫌與樁腳行賄會員，黃女昨訊後30萬元交保，樁腳20萬元交保。

新北地檢署檢察官黃子溎昨指揮查局新北市調查處及新北市政府警察局樹林分局，搜索陳男等人辦公室及住所10處，查扣疑似賄款10萬元，並由主任檢察官鄧媛及檢察官簡方毅、陳怡廷、方心瑜、林郁璇及李淑珺協同偵辦，約談35人到案說明，部分收賄者已繳回犯罪所得63萬7000元。