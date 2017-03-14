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醉女指控「恐怖計程車」 被反告後仍堅持清白

2017-03-14  09:56

〔即時新聞／綜合報導〕呂姓女子在去年6月於臉書控訴林姓計程車司機，在她與友人喝醉搭車時疑似繞路，因此認為運將不懷好意，更提出妨害自由等告訴，但林姓司機提出的證據證明了他的清白，士林地檢署最後不起訴司機。而運將不甘無辜受辱，反控對方誣告、妨害名譽，不過呂女仍辯稱自己沒有亂告，希望檢察官能還她清白。

據《蘋果日報》報導，呂女在台北地檢署開庭時依舊堅持己見，她表示自己當時的人身自由的確被限制，因為她與朱姓女友人在大同區延平北路附近的宮廟下車如廁後，原本想要逃走，但司機又把朱女拖回車上，她擔心友人發生意外，才又搭回計程車。呂女強調，士林地檢署當初沒有注意到這一部分，希望這次的檢察官能幫她查清楚。

報導中指出，呂女開庭完戴上帽子和口罩就快步離開，被記者問到「是不是一場誤會？今天有結果嗎？」呂女則不願正面回答，僅說「不好意思，無法透露、謝謝你。」就此搭上計程車離開。

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  • 林姓計程車司機按鈴控告呂女涉誹謗、誣告。（資料照，記者謝君臨攝）

    林姓計程車司機按鈴控告呂女涉誹謗、誣告。（資料照，記者謝君臨攝）

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