登唐麻山失聯 山友被尋獲僅輕微受傷

2017-03-14 07:56

〔記者歐素美／台中報導〕一支包含2女5男的登山隊，13日從松鶴登山口進入攀登谷關七雄之一的唐麻丹山，到達蝴蝶谷後，57歲的劉男脫隊「抄捷徑」走水路，結果失蹤，其他山友等了2小時，找不到劉男，昨天下午4點多趕緊通報消防局，和平分隊等人員隨即上山搜救，昨晚10點多在唐麻丹山一處峭壁發現劉男，並於今天凌晨順利將劉男救下山，劉男僅右腳大拇指撕裂傷，已返家。

消防局表示，劉男與6名山友攀登唐麻丹山，至蝴蝶谷時，劉男向其他山友表示要「抄捷徑」走水路，隨即脫隊，其他6人在現場等候及找了2小時皆未發現劉男，下午4點多打119求救。

消防局獲報後立即與林務局登山員等會合入山，並於蝴蝶谷步道3.5K發現6名山友，先行將6人帶到登山口，再兵分兩路往蝴蝶谷步道及唐麻丹山搜尋，昨晚10點多在唐麻丹山海拔1166公尺的一處峭壁發現劉男身影，並透過對話獲知劉男並未受傷。

消防局第二大隊表示，因峭壁不好接近，搜救人員直到今天凌晨零時才將劉男救出，劉男僅右腳大拇指撕裂傷，拒絕送醫，凌晨1點多即與其他山友在停車場會合後即離去。