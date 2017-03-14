| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
最夯的債券基金理財術
 首頁 > 社會

登唐麻山失聯 山友被尋獲僅輕微受傷

2017-03-14  07:56

〔記者歐素美／台中報導〕一支包含2女5男的登山隊，13日從松鶴登山口進入攀登谷關七雄之一的唐麻丹山，到達蝴蝶谷後，57歲的劉男脫隊「抄捷徑」走水路，結果失蹤，其他山友等了2小時，找不到劉男，昨天下午4點多趕緊通報消防局，和平分隊等人員隨即上山搜救，昨晚10點多在唐麻丹山一處峭壁發現劉男，並於今天凌晨順利將劉男救下山，劉男僅右腳大拇指撕裂傷，已返家。

消防局表示，劉男與6名山友攀登唐麻丹山，至蝴蝶谷時，劉男向其他山友表示要「抄捷徑」走水路，隨即脫隊，其他6人在現場等候及找了2小時皆未發現劉男，下午4點多打119求救。

消防局獲報後立即與林務局登山員等會合入山，並於蝴蝶谷步道3.5K發現6名山友，先行將6人帶到登山口，再兵分兩路往蝴蝶谷步道及唐麻丹山搜尋，昨晚10點多在唐麻丹山海拔1166公尺的一處峭壁發現劉男身影，並透過對話獲知劉男並未受傷。

消防局第二大隊表示，因峭壁不好接近，搜救人員直到今天凌晨零時才將劉男救出，劉男僅右腳大拇指撕裂傷，拒絕送醫，凌晨1點多即與其他山友在停車場會合後即離去。

廣告
  • 登唐麻丹山失蹤的劉姓男子。（記者歐素美翻攝）

    登唐麻丹山失蹤的劉姓男子。（記者歐素美翻攝）

  • 搜救人員在峭壁尋獲劉男。（記者歐素美翻攝）

    搜救人員在峭壁尋獲劉男。（記者歐素美翻攝）

  • 搜救人員將劉男帶下山。（記者歐素美翻攝）

    搜救人員將劉男帶下山。（記者歐素美翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 唐麻山 山友 登山客
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧百菇燒鮭魚
草莓檸檬乳酪蛋糕
電鍋菜✧五花奶油菇
多汁雞胸肉料理法！
轉寄

標題：登唐麻山失聯 山友被尋獲僅輕微受傷


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月14日‧星期二‧丁酉年二月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.