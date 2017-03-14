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好衰的情人節！她還沒坐熱男友機車後座就變共犯遭逮
2017-03-14 06:59
〔記者王捷／台南報導〕劉姓男子為討姚姓女友歡心，計畫在情人節載女友出遊，但因為之前酒駕遭扣車，相當苦惱，12日劉男與姚女，正巧看見路邊有一輛外型不錯的機車鑰匙未拔，一時起了貪念，女友雖然勸劉男不要行竊，但最後仍坐上後座，去買消夜，沒想到13日凌晨就被逮，將劉男、姚女移送法辦，今日凌晨警方通知原車主宣告破案。
今年才24歲的劉男有公共危險、毒品、竊盜等前科，平時沒有正常工作，但是出手算闊綽，打扮也相當新潮，他與女友才剛交往幾個月，就因為酒駕無法繳納罰金，所以被扣了機車，但劉男為了討好女友，他計畫在白色情人節載女友出門，最後動起歪腦筋。
劉男向女友誆稱要出去借車，要求姚女帶著安全帽出門，實際上劉男打算自備安全帽與女友，伺機在路邊偷車，剛好就在民權路一帶，發現一輛機車未拔鑰匙，劉男變直接將機車偷走。
姚女發現不對勁，發現劉男根本不像在「借車」，勸他不要行竊，但劉男聽不下去，只說答應姚女要在情人節一起到郊外遊玩，姚女發現勸不動，也戴上安全帽，坐上贓車後座。
警方獲報後，警所警員將遭竊車牌熟記，13日凌晨警員要下班返家時，正巧發現劉男騎著贓車載女友，立即將劉男攔下，警方還在劉男身上起出安非他命吸食器，女友雖然強調曾勸阻劉男別偷車，但沒有直接證據，因此警方也將姚女視為共犯，訊後將情侶兩移送法辦。
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