| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
最夯的債券基金理財術
 首頁 > 社會

好衰的情人節！她還沒坐熱男友機車後座就變共犯遭逮

2017-03-14  06:59

〔記者王捷／台南報導〕劉姓男子為討姚姓女友歡心，計畫在情人節載女友出遊，但因為之前酒駕遭扣車，相當苦惱，12日劉男與姚女，正巧看見路邊有一輛外型不錯的機車鑰匙未拔，一時起了貪念，女友雖然勸劉男不要行竊，但最後仍坐上後座，去買消夜，沒想到13日凌晨就被逮，將劉男、姚女移送法辦，今日凌晨警方通知原車主宣告破案。

今年才24歲的劉男有公共危險、毒品、竊盜等前科，平時沒有正常工作，但是出手算闊綽，打扮也相當新潮，他與女友才剛交往幾個月，就因為酒駕無法繳納罰金，所以被扣了機車，但劉男為了討好女友，他計畫在白色情人節載女友出門，最後動起歪腦筋。

劉男向女友誆稱要出去借車，要求姚女帶著安全帽出門，實際上劉男打算自備安全帽與女友，伺機在路邊偷車，剛好就在民權路一帶，發現一輛機車未拔鑰匙，劉男變直接將機車偷走。

姚女發現不對勁，發現劉男根本不像在「借車」，勸他不要行竊，但劉男聽不下去，只說答應姚女要在情人節一起到郊外遊玩，姚女發現勸不動，也戴上安全帽，坐上贓車後座。

警方獲報後，警所警員將遭竊車牌熟記，13日凌晨警員要下班返家時，正巧發現劉男騎著贓車載女友，立即將劉男攔下，警方還在劉男身上起出安非他命吸食器，女友雖然強調曾勸阻劉男別偷車，但沒有直接證據，因此警方也將姚女視為共犯，訊後將情侶兩移送法辦。

廣告
  • 劉男為了計畫在情人節載女友出遊偷車，沒想到讓女友也成共犯。（記者王捷翻攝）

    劉男為了計畫在情人節載女友出遊偷車，沒想到讓女友也成共犯。（記者王捷翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 情人節 竊盜罪
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧百菇燒鮭魚
草莓檸檬乳酪蛋糕
電鍋菜✧五花奶油菇
多汁雞胸肉料理法！
轉寄

標題：好衰的情人節！她還沒坐熱男友機車後座就變共犯遭逮


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月14日‧星期二‧丁酉年二月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.