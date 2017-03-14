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6旬老翁刺死室友後自刎 板橋長照中心2死
2017-03-14 07:19
新北市板橋區「慧心老人長期照護中心」驚傳命案 一名被安置的街友於今晨拿水果刀刺死室友後再自刎，導致2人雙雙死亡。（圖截自臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕新北市板橋區今晨驚傳命案，媒體報導指出，板橋區的「慧心老人長期照護中心」一名被安置的街友長期與室友相處不睦，他竟於今晨3點左右拿水果刀刺死對方後再自刎，導致2人死亡。
據《蘋果日報》報導，警方表示，該名行兇的68歲邱姓街友前年3月被社會局安置在慧心長期照護中心，並與3名室友同住，但邱男與臥病在床的室友76歲李姓老翁長期相處不睦， 今天凌晨邱男竟拿水果刀猛刺李男頸部，再回自己床上刺頸自殺。
報導也提到，照護中心原本預計今天就要把邱男換房，但沒想到看護在今晨要餵李姓老翁牛奶時，才發現2人皆已死亡，目前警方正在調查整起事件的原因。
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