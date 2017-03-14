彰化秀水花秀路工廠倉庫火災 持續搶救中
2017-03-14 00:59
彰化縣秀水鄉花秀路工廠倉庫，傳出火災。（記者劉曉欣翻攝）
〔記者劉曉欣／彰化報導〕暗夜火災！彰化縣消防局第三大隊長施順仁表示，昨天晚間11時59分受理通報，秀水鄉花秀路的1家工廠倉庫傳出火災，立即出動各式消防車輛15輛、救護車1輛，消防人員30人前往搶救。
施順仁表示，起火地點為工廠的鐵皮屋倉庫，倉庫內有棧板等物品，今天0時40分許控制火勢，仍在持續搶救中。
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