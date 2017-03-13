民眾拾獲2萬元 正妹女警居然挨家挨戶找失主...

2017-03-13 23:46

〔記者鄭景議／台北報導〕北投區一名何姓民眾，在本月6日晚間19時許與家人用餐完畢要返家時，於路邊發現地上散落一疊鈔票，連忙撿起，發現總額竟有新臺幣2萬元，何姓民眾心想失主一定很著急，於是趕緊聯絡警方處理；北投分局長安派出所的女警廖珮芬獲報後，居然在依規定受理拾得物後，到掉落地點附近挨家挨戶地尋找失主，最後游姓失主聞訊前來，知道女警溫暖的舉動後大為激動，忍不住握著女警的手流下淚來。

據了解，廖員受理後就趕忙到拾得地點附近詢問店家有無著急民眾在找尋掉落的金錢，多次詢問後，皇天不負苦心人，有店家表示稍早其朋友游先生心急如焚地在找尋遺失的現款，廖員立即依店家提供之資訊聯絡，經確認後，發現失主就是該名游先生。

當晚在汽車維修廠工作的游先生趕赴派出所領取，並表示當天下午維修完客戶轎車後，就順手將維修費及手機都放在褲子口袋，沒想到伸手抽出手機時，鈔票也順勢掉落，當他發現現款不見時急得像熱鍋上的螞蟻，在路上到處尋找，心想這錢扣掉維修費，他還要支付廠商板金費、烤漆費及零件費，且他還有三個小孩要養，一個小孩安親費就要新臺幣8000元，一想到因一時疏忽遺失2萬元現金，眼淚便流了下來，但當得知警方幫忙他找回這筆養家費時，他激動萬分，忍不住握著女警的手流下淚來。

女警廖珮芬不但為人熱心，還是擁有台大碩士學歷的高材生，但卻毅然決然投入警察工作，為的就是能幫助別人，如今如願投入警察工作也真的幫助到需要幫助的人，讓她更加堅定身為警察的使命感。