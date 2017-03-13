迷途少女三度離家 警方手機定位尋回

2017-03-13 23:18

〔記者鄭景議／台北報導〕士林一名何姓少女幼年遭逢父母離異，但因乖巧懂事，深獲父親疼愛，直至國二青春期，性情丕變，學業荒廢，中輟後經常離家出走不知去向，經何父報案列失蹤人口二次，之前都幸能尋回或自行返家，卻在日前第三次離家出走不知去向，讓何父既傷心又擔心，唯恐愛女在外遭誘拐或傷害，於是四處請求協助祈能找回愛女，最後前往轄區的士林分局文林派出所報案愛女失蹤。

士林分局員警深知愛女尋不回，家人最傷心，除請文林派出所警勤區查訪聯繫報案人何父表達關懷，並函請臺北市政府警察局各外勤單位加強協尋，但均無所獲。何父又擔心僅是國中生的女兒有被誘拐的可能，所以警方以手機定位查詢，最後確認發話地點位於社子地區，立即通報轄區社子派出所派員連夜前往該址漏夜尋找，文林派出所亦通知報案人何父前往找尋，但仍然未尋獲。

士林分局防治組也加入搜索少女的行列，於隔天上午撥打何姓少女手機試圖聯繫，但是少女卻接起來沒講2句話就立即掛斷，警方唯恐少女隻身在外發生危險，再度定位追查發話地區基地臺，清查何女交往對象，最後在晚間完成第二次手機定位查詢，確認最後發話地點仍位於社子地區，且與第一次定位位置相距不遠，防治組員警便在寒風刺骨的夜晚，會同社子所的員警地毯式查訪該區大樓及商家，最後再不斷努力之下，總算在附近找到何女，並帶回文林所。

初始何女不願與其父親回家，經了解何女並非因家暴或經濟弱勢家庭等因素不回家，而是親子相處問題。於是協調北區少年服務中心社工師前來士林分局與何女懇談開導，何女終能與父親化解心結，讓迷失的心，找到回家的路。

何父對於警方鍥而不捨找回愛女返家團圓的熱誠服務表現，深為感動，頻頻向員警表達由衷地感謝，才終於離去。