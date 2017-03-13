蘇清泉服務處遭彈襲 疑與參選黨代表新制有關

2017-03-13 22:52

〔記者陳彥廷／屏東報導〕週三國民黨中常會將安排組發會報告入黨審核結果，不過昨天國民黨屏東縣黨部主委蘇清泉位於東港的服務處卻遭人以BB彈攻擊，蘇清泉表示，日前國民黨中常委決議將新入黨及回復黨籍只需4個月即可參選黨代表規定改為必須滿1年，不排除是因此洩憤。

蘇清泉位東港光復路的服務處現仍有民眾服務、聯絡站及法律諮詢等，事件發生後窗戶上鐵門拉下大門深鎖，據服務處人員表示，昨天下午3時疑似聽到奇怪聲響，但當下無異狀也無人闖入或嗆聲，直到下班前才發現彈孔。

警方獲報調查，該彈孔經採證研判由屋外打穿紗網及玻璃窗射向屋內，但屋內未發現可疑彈丸，玻璃破損大小面積約5mm*10mm平方，最窄處僅5mm，也無同心圓輻射狀裂痕，加上鉛銅試劑結果研判，排除常見以火藥擊發的9mm子彈，應是常見的空氣手槍BB彈（或鋼珠）所射。

國民黨縣黨部主委服務處遭彈襲，適逢農漁會基層選舉，恆春區漁會日前更抗議國民黨「插手」選舉，時間點格外敏感，不過蘇清泉表示，恆春離東港遠，應不會到東港「下手」，他研判除吸毒人口昏茫試槍外，黨內中常會把新入黨或回復黨籍者參選黨代表資格從4個月延長到1年，引來年輕黨員憤怒，另外也不排除因欲入黨者眾，卻因資格不符被剔除而將怒氣發洩在服務處的可能。

據悉，服務處為強化玻璃卻仍遭射穿，顯見殺傷力不可小覷，又捲入政治人物，讓附近民眾議論紛紛，甚至擔心遭波及。