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東北風增強 18縣市發布強風特報 退役中校攀登唐麻丹山掉落峭壁 警消設法營救 最夯的債券基金理財術
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退役中校攀登唐麻丹山掉落峭壁 警消設法營救

2017-03-13  22:44

〔記者歐素美／台中報導〕一支包含2女5男的登山隊，今天從龍井到和平攀登谷關七雄的唐麻丹山蝴蝶谷，其中一名山友為退役的劉姓中校（57歲）迷路失蹤，台中市消防局第二大隊傍晚接通報趕往搜救。

消防局兵分兩路往蝴蝶谷步道及唐麻丹山搜尋，先行將其他6名山友帶到登山口，並持續搜索，稍早已在唐麻丹山一處峭壁發現劉姓山友的蹤影，但消防局表示，劉男疑不慎失足掉落峭壁，但人似乎並未受傷，因峭壁不好接近，搜救人員正設法營救中。

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