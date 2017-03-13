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冷面殺手謝惠仁獲假釋 親友簇擁接風

冷面殺手謝惠仁（戴口罩眼鏡者）獲假釋，大批親朋好友在監所外迎接。（擷取自黑色豪門企業影片）

2017-03-13  22:54

〔即時新聞／綜合報導〕臉書社團「黑色豪門企業」今天上傳一段影片，24年前伏擊狙殺彰化縣天道盟不倒會會長謝通運的冷面殺手謝惠仁，被判處無期徒刑，在嘉義鹿草監獄服刑10多年後，如今獲得假釋出獄。

透過影片可見，一名穿著白上衣黑長褲腳踩著拖鞋，戴著口罩眼鏡的更生人，一走出監所，30餘名親朋好友立刻包圍上前，紛紛尊稱「大ㄟ」，還有小弟立刻接過這名更生人手中行李，眾人擁簇步下台階後，更搶著拉他坐上轎車要載男子返家，最後這名更生人在一陣猶豫後，坐上一輛銀色高級轎車離去；而這名更生人就是24年前犯下震驚社會的天道盟不倒會會長謝通運狙殺案兇嫌謝惠仁。

根據《蘋果日報》報導，法務部矯正署證實，謝惠仁已在上周五（10日）出獄。

昔狙殺天道盟不倒會長 列十大槍擊要犯

民國82年，彰化縣議員洪絲條在台北被天道盟不倒會會長謝通運之子謝文川槍殺身亡，屬洪絲條派系的前國大代表謝東松、黃主旺萌生槍殺謝通運的報仇念頭，因此邀集曾槍傷謝通運的謝惠仁暗中策劃槍殺謝通運。

82年9月22日，謝東松得知謝通運返家路線，一行九人兵分五路設伏，其中任志傑駕駛一輛大貨車，謝惠仁、曾敬超則以棉被遮蔽藏身車上，待謝的座車通過，立刻衝撞謝的座車，導致其前輪卡在水溝，動彈不得，任志傑跳下車與車上的謝惠仁、曾敬超及趕到一旁支援的李忠承等四人持槍朝謝的座車掃射三十九發以上，謝通運頭部中彈當場死亡，保鑣范明元送醫急救不治，行兇過程有如電影黑道尋仇情節。

案發後，參與狙殺謝通運的嫌犯陸續落網，謝惠仁逃逸近8年後在高雄落網，一審被依殺人罪判處死刑，最後以無期徒刑定讞，入獄服刑。

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  • 冷面殺手謝惠仁（戴口罩眼鏡者）在大批親朋好友簇擁下準備坐上銀色高級轎車。（擷取自黑色豪門企業影片）

    冷面殺手謝惠仁（戴口罩眼鏡者）在大批親朋好友簇擁下準備坐上銀色高級轎車。（擷取自黑色豪門企業影片）

  • 冷面殺手謝惠仁（戴口罩眼鏡者）剛步出監所，立即有小弟上前代他提行李。（擷取自黑色豪門企業影片）

    冷面殺手謝惠仁（戴口罩眼鏡者）剛步出監所，立即有小弟上前代他提行李。（擷取自黑色豪門企業影片）

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