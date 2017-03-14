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郭蓬生罹癌仍是工作狂 不料栽在酒駕案

2017-03-14  03:20

〔記者楊金城／台南報導〕3線1星的台南市警察局刑事鑑識中心主任郭蓬生，因酒駕被法辦、記過調職。外號「小胖」的他從基層警員一路爬上來，在刑事鑑識的專業領域素有口碑，即使勘驗命案現場的屍臭難聞，他也從不戴口罩，他說：「怕臭，就可能錯失重要破案線索」，而且他罹癌4年多，指揮刑案鑑識工作一樣親力親為，工作狂一個，沒想到栽在酒駕案，長官、基層和部屬都很震驚、惋惜。

台南市升格直轄市後，郭蓬生調任南市警局刑事鑑識中心主任至今6年，在南市計程車司機、湯姆熊割喉案、鹽水四人集體自殺案、夫殺妻再注射藥物自殺案、女外勞分屍案、年初女屍命案等各類重大刑案中，均扮演指揮採集重要犯罪證據的破案角色，和刑大大隊長可說是警察局局長倚靠的左、右手。

去年南市維冠206震災中，郭帶領鑑識中心日以繼夜進行罹難者DNA採驗，幫助家屬找到親人，也獲得肯定。

此外，郭執行市警局鑑識中心DNA實驗室通過TAF認證及建置「DNA實驗室管理系統暨DNA資料庫」，屢次協助偵破南市重大刑案。

56歲的郭蓬生為人親切，沒有官架子，在警界人緣很好，他家住新北市三峽區，長期以辦公室為家，僅週休才返家，如遇有重大刑案發生，更是時常犧牲假期，現場指導鑑識人員採集相關犯罪跡證。

他在101年底發現罹患癌症，治療後注重養生，沒想到這次休假參加一場廟會平安宴被查獲酒駕。郭蓬生後悔的說，作了不良示範，坦然接受處分。南市警界沒想到他因酒駕被調職，錯愕不敢相信。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 郭蓬生外號「小胖」，警界人緣不錯，卻意外栽在酒駕。（記者楊金城攝）

    郭蓬生外號「小胖」，警界人緣不錯，卻意外栽在酒駕。（記者楊金城攝）

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