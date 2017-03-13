服刑期間18歲兒溺斃 哥嫂還盜領他的保險金

2017-03-13 21:46

［記者鄭淑婷／桃園報導］64歲李姓男子的弟弟在監服刑，李男得知18歲姪子溺水身亡後，弟弟獲賠一筆50萬人壽保險金，竟心生歹念夥同61歲妻子，偷走弟弟存摺印章將錢盜領一空，弟弟假釋出獄後控告哥哥、大嫂涉嫌侵占，桃園地檢署檢察官認為，他在知情後6個月才提告，予以李男、李妻不起訴處分，但兩人仍涉偽造文書、詐欺取財罪，偵結將2人起訴。

起訴指出，李男弟弟於90年因毒品案入獄，直到97年獲得假釋出獄，服刑期間18歲兒子因戲水溺斃，保險公司給付他50萬元壽險金，李男因為缺錢，將歪腦筋動到姪子的保險金上。

李男、李妻否認盜領，但另1名姪子證稱，伯父、伯母有拿走印章和在監證明，說是要辦理保險理賠，但不知道理賠沒有沒有申請下來，也不知道理賠金被伯父、伯母拿走。