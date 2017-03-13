婦人買炸雞 竟順手牽羊愛心捐助箱

2017-03-13 21:42

［記者王秀亭／台東報導］一名婦人日前到台東市一家炸雞店買套餐，付錢領完套餐離去前，竟趁店員不注意，順手「拿走」放在櫃檯旁的愛心捐助箱，店家調出監視畫面，順手牽羊過程全都錄，店家將畫面PO網，盼婦人能主動還回每位客人所累積的愛心。

「這已是店內第二次遭竊。」將影片PO網的江姓業者表示，有一次教訓，擔心再度發生，就在店內安裝監視器，想不到真的拍到遭竊過程，該名婦人與一般顧客無異，點了3份炸雞套餐，總金額300餘元，付了錢才離開，直到店員發現櫃檯上少了一樣東西，才警覺愛心捐助箱遭竊。

店家調出畫面後，只見婦人在等候過程，眼神不斷飄往櫃台上的愛心捐助箱，付完錢準備離去前，竟然順手帶走愛心捐助箱，還不慌不忙地放進騎乘機車的置物櫃內才慢慢離開。

江姓業者說，捐助箱都是顧客一點一滴的愛心累積，初估愛心金額不到1000元，順手牽羊真的讓人很難過。

台東警分局見店家PO網後，也主動到店裡了解狀況，並調閱監視器畫面，將比對婦人機車車牌，表示會盡速破案。

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