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高速公路有貨櫃！ 路過駕駛看傻了眼

貨櫃車疑因車輪剎車鎖故障，車身就停在高速公路上，一動也不動，讓其他路過駕駛看傻了眼！（記者蘇福男翻攝自「聯結車大貨車大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團」）

2017-03-13  21:17

〔記者蘇福男／田寮報導〕1部貨櫃車今天下午4點多，行經福爾摩沙高速公路田寮南下路段時，疑因車輪剎車鎖故障，車子竟然當場「身首分離」，車身就停在高速公路上，一動也不動，讓其他路過駕駛看傻了眼！

事故地點在福高南下374.8公里田寮路段，貨櫃就停在高速公路外側車道，有網友路過拍下當時的情景，po上「聯結車大貨車大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團」，引來大批網友嘖嘖稱奇！

有網友形容是「斷尾逃生」、「被放生了」，還有人打趣說是「小孩鬧脾氣，媽媽生氣不理的概念」。

國道警察五隊田寮分隊表示，貨櫃車疑似氣壓式的車輪剎車鎖故障，才導致車頭、車身在行駛途中分離，所幸當時車速不快，車流也不大，司機將車頭停到路肩後報案，最後找來拖吊車將貨櫃拖走。

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