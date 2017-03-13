狂砍176刀死囚獄中作文曝光 若出獄想...…

2017-03-13 20:20

〔即時新聞／綜合報導〕死囚王鴻偉因追求女子張雅玲不成，狂砍其176刀致死，民國98年判死刑定讞，今檢察總長顏大和向最高法院提起非常上訴。而在獄中的王鴻偉，受洗成為虔誠的基督徒，在獄中勤練寫作繪畫，撰寫文章抒發情感，98年所撰寫的文章「被判死刑 仍有上帝的恩典」更獲得雄善文學獎特別獎殊榮，教誨師黃明鎮表示，王鴻偉曾對他表示若有機會活下來，期盼將來能當志工回饋社會。

根據《蘋果日報》報導，教誨師黃明鎮表示，王鴻偉對過去所犯下的過錯感到後悔，並在獄中改變很多，常主動關心其他受刑人，更期許倘若有繼續活下去的機會，希望能當志工回饋社會，關心需要幫助的人們，如今最高檢提起非常上訴，王鴻偉一定很高興，希望法院能給他一個機會。

黃明鎮更說，王鴻偉的父親案發後，長達5年的時間都不願到監所探望兒子，直到教會志工積極奔走連繫下，才與家人重新建立關係，目前和家人關係融洽，期盼法院給他一個機會。

王鴻偉得獎作品全文： 「被判死刑 仍有上帝的恩典」 於今年五月份的一個夜晚裏，當我正準備就寢時，同舍房的囚友突然用驚恐的語調告訴我說：於民國八十九年王鴻偉，殺人案，一審判無期徒刑，經上訴高等法院二審至更七審改判處死刑。業經上訴最高法院，於五月十四日最高法院裁定；王鴻偉殺人案上訴駁回，死刑定讞，禠奪公權終生……。 我聽囚友再重複一遍，自己才趕緊打開收音機，果然聽到的是一樣的內容。一瞬間我覺得腦海一片暈眩，再來就沒有什麼知覺反應，整個人軟趴趴地躺在床上。經過一段時間我才慢慢恢復意識。 心裏忽然我一直默想︰「感謝、讚美主。 天文上帝，這有您美好的旨意。」因此當下我也沒有大哭大鬧，只想好好睡上一覺，等收到判決書再來打算。 接下來幾天，獄友、家人、牧師、弟兄姐妹都特地前來關心安慰我。我只能臉上強擠出一些笑容，跟他們說：我感謝、讚美主的美意。我這感謝主的話語一說出口時，獄友們也不好當面羞辱我些什麼；只是私下竊竊私語：這位，王鴻偉，若不是精神異常，就是信耶穌信到癲狂。但我曾看過讚美神大能的福音書；書中內容時常提到無論處在絕望的光景，遭遇悲痛或哀傷，都要讚美神， 上帝必為你開出一條又新又活的道路；要知道順服 上帝的旨意必帶來蒙福。 回首我以前是做罪的奴僕，但在九十四年以後我信靠了 耶穌，過往的罪已被 耶穌的寶血洗淨，成為新造的人。現在我要奉獻自己的整體，作義的奴僕，成為聖潔的器皿，以合 上帝的使用。一想到我已被 耶穌赦免罪衍，遮蓋過犯，我是何等蒙恩之人。願台灣天下所有的人，也都能決志信主，得著 耶穌的救恩與祝福。 無論我往後的日子有多少，我都要珍惜 上帝恩惠給我的每一天。現在的我每天一早起床就大聲的跟 上帝說：「美好的一天就從 上帝開始。」然後開始讀聖經，收聽FM90.9佳音電台07：00～07：30每日靈糧節目；透過神的話語，帶給我一天充沛的活力。我也很努力，期許 上帝恩賜我每天能夠畫出一幅圖畫；來榮耀主名。或許這個禱告有很大的貪心，但 上帝的能力是使無變有；水變油；雜碎變不朽；在 神凡事都能。 身為一位基督徒的我，明知自己所犯的罪，而所得的工價就是死；則我是如何看待死亡呢？我心中的想法是：耶穌已經為我罪釘死在十字架上，三日後復活；並為我預備好了一個永不震動的國，帶我進永恆榮美的家鄉。我不是死了，而是與 耶穌同死同埋將來同復活。死後靈魂仍醒著，我更可以興奮的見著 天父爸爸，一把抱住父的頸項，安息在父的懷裏好的無可比。也可以跟眾聖徒、保羅約翰、牧師、弟兄姐妹，歡聚在一起，唱詩歌、讚美主，展開人生另一個新的旅程，也或許 上帝會差派我管理銀河系中的一顆星星。 雖然我身在監獄裏已九年，但我每天可在晚飯後17：00～18：00為我家人（爸媽哥嫂）；親朋好友決志信主、牧者兄姐平安喜樂、台灣眾教會增長、復興台灣成為基督化的國家代禱。我相信：「我們的禱告， 上帝必垂聽。」會禱告的人，也一定時常嚐到 上帝的信實和嘉惠兒女們的甜美果實；更讓每次的禱告一個也不落空。 在我於人類有限的生命裏，無論是吃飯、睡覺，或在家庭、教會；或是學校、醫院；監獄、軍隊，以及在各個士農工商的職場上，我們就是要做討 上帝喜悅的事，分享耶穌的愛，讓聖靈的感動透過我們的生命，發揮出清潔的行為和愛心，為 耶穌多得一位曾經失喪的靈魂。