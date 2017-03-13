衰！妒婦藏小三機車 吃上竊盜官司

2017-03-13 19:52

〔記者蔡宗勳／朴子報導〕嘉義縣朴子市李姓婦人返家看到丈夫小三的機車停在家門口，一怒之下，偷偷把被害人機車牽走藏起來，要讓情敵緊張一下，結果被害人報案，妒婦反而吃上竊盜官司，遭法辦時直喊「有夠衰」。

朴子警分局接獲蔡姓婦人報案，指其放置在朴子市博文街的機車被竊，警方調閱監視器發現機車是遭人牽走，並覺得竊賊身影很眼熟，仔細查看，很像是讓警、消頭疼的李姓婦人。

警方指出，和丈夫育有6名子女的45歲李姓婦人，夫妻感情不睦，婦人一言不合就動輒鬧自殺，朴子分局已多次受理李婦通報輕生和家暴案，上月5日婦人和丈夫發生爭執後，揚言要自殺，結果騎機車到朴子大橋、將鞋子擺在機車踏板後離去，消防隊員與義消漏夜下水搜尋，李女則躲了1天才出面，因而耗費大批搜救人力。

日前李婦回家，看到和丈夫有曖昧的蔡女機車停在家門口，一時妒火中燒，悄悄把機車移置到住家附近小巷藏匿，被害人發現機車失竊急報警，警方調閱監視器後覺得有異，沿路尋找，花了2個多小時後找到機車。

由於李婦牽機車藏匿時所穿衣物，和上個月故弄玄虛假跳水的衣著一模一樣，警方通知李婦到案，原本李婦矢口否認，看到監視器畫面才坦承，痛哭蔡女和丈夫藕斷絲連才藏車，根本沒有偷竊意圖。