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死囚獲提非常上訴 反廢死團體：連砍176刀不夠兇殘嗎？

2017-03-13  20:26

〔記者王俊忠／台南報導〕對於死囚王鴻偉獲得提非常上訴，反廢死刑後援會全國總召陳正育回應說要反問檢察總長顏大和，王鴻偉被情變就可以殺人嗎？對被害女連砍176刀致命，這種殺法不夠兇殘嗎？他反對最高檢為王提非常上訴，並要求不適任的檢察總長顏大和下台。

陳正育強烈批評顏大和論點是不是變相鼓勵社會大眾如遭情變，是可以殺人？以後只要遭到情變，沒有當場撞死對方、沒有殺超過176刀，都不應該被判死刑嗎？顏總長為兇手求情；那誰為殘酷被殺的女孩子求情？檢察總長的工作是要找證據、保護善良人民，而非保護壞人，如此檢察總長已不適任，應該下台！

陳正育為被害女子受冤慘死不捨，他認為，受害女只是不想跟王鴻偉在一起而已，有必要被這麼殘忍的狂砍176刀致死嗎？

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  • 反廢死刑後援會全國總召陳正育。（資料照，記者王俊忠攝）

    反廢死刑後援會全國總召陳正育。（資料照，記者王俊忠攝）

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