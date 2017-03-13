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為了BMW X6買賣 北檢辦公室外黑衣人械鬥

2017-03-13  21:03

〔記者姚岳宏／台北報導〕今天中午台北市辛亥路的北檢第三辦公室發生黑衣人械鬥案，林姓及鄭姓男子為了BMW X6買賣糾紛，雙方鬧上法院，卻在離開偵查庭後大打出手，其中鄭男還撂來黑衣人到場，轄區大安警方據報啟動快打，迅速控制現場，在車上還搜出大批開山刀及球棒，將在場7人全都帶回派出所偵辦。

警方調查，37歲鄭姓男子向38歲林姓男子購買二手的BMW X6，雙方議定178萬元成交，但鄭男先以分期付出150萬元，後發現該車曾經大撞過，且林男一再以驗車為由，遲未將車交給他，鄭男因此告林男侵占及詐欺等罪。

雙方今到北檢第三辦公室開完偵查庭後，約到附近的星巴克咖啡廳，繼續協調此事，鄭男要求林男儘速解決，雙方因而口角，鄭男至少撂來5名黑衣人到場助勢，刀棍齊飛打成一團，警方據報趕到現場，前來助陣的黑衣人一哄而散，只剩林、鄭兩人在場。

大安警方隨即在附近一輛白色箱型車裡，找到前來助勢的徐姓男子等5人，車內搜出2把開山刀及8支長短球棒，雙方互提恐嚇及傷害告訴，晚間詢後將7人都移送台北地檢署偵辦。

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  • 北檢第三辦公室外竟發生黑衣人群毆案，警方在箱型車內搜出兩把開山刀及8支球棒。（記者姚岳宏翻攝）

    北檢第三辦公室外竟發生黑衣人群毆案，警方在箱型車內搜出兩把開山刀及8支球棒。（記者姚岳宏翻攝）

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