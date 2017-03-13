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兒差點撞校護 父強拿她手機判刑

2017-03-13  19:50

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕彭姓男子因兒子在學校附近騎機車差點撞到校護，而到學校理論，甚至強行拿走校護手機，新竹地院依強制罪判處拘役10天。

判決書指出，新竹彭姓國二生去年10月間無照騎機車，載著2個同學逛大街，違規左轉差點與同校女護理師發生擦撞。

彭女向學校反映此事，校方將彭生的機車鑰匙暫時保管。隔天早上，彭父前往學校準備拿回機車鑰匙，結果與女護理師不期而遇，雙方因兒子管教問題發生口角大吵，女護理師不堪對方吵鬧，拿手機放在桌上錄音蒐證，彭父竟拿走手機，女護理師多次要求歸還，彭父仍置之不理。

由於雙方吵架聲驚動師生，校人人員聞聲前往關切，並安撫彭父情緒，並趁機拿回手機，還給女護理師。彭父妨害女護理師使用手機錄音權利達數分鐘，憤而報警怒控彭父強制罪。彭父在法院審理時坦承犯行。

法官審酌，彭父僅因細故糾紛，就以出手搶走護理師的手機，妨害她使用其行動電話錄音的正當權利，其行為殊不可取，且迄今未達成和解，考量被告坦承犯行，且犯時間短暫，因此依強制罪判拘役10日，易科罰金1萬元。全案仍可上訴。

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  • 彭姓男子因兒子在學校附近騎機車差點撞到校護，而到學校理論，甚至強行拿走校護手機，新竹地院（圖）依強制罪判處拘役10天。（資料照）

    彭姓男子因兒子在學校附近騎機車差點撞到校護，而到學校理論，甚至強行拿走校護手機，新竹地院（圖）依強制罪判處拘役10天。（資料照）

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