毒品人口拒攔檢 竟直接駕車衝撞派出所長

2017-03-13 21:01

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市警一分局忠二路派出所今日凌晨1時許在仁五、精一路口進行攔檢時，發現一輛橘色福特休旅車，裡面四人十分可疑，盤查發現余姓駕駛與副駕駛座的林男都有毒品前科，是列管的毒品人口。未料，余男假意接受攔查，等警方支援到達時，突然暴衝逆向撞上支援的所長後逃逸，一路狂飆接上萬瑞快速道路。警方目前已掌握犯嫌行蹤，近日將緝捕到案。

南榮路派出所長傅雄麟接到支援指示時，立刻繞到精一路，但余男看到警力包圍，立刻向前衝撞，傅所長也沒有畏懼直接與對方車頭對撞，企圖攔阻對方逃逸，但因對方駕駛休旅車，底盤較高，未被機車卡住，倉皇逃去。

警方一路騎車狂追數公里，並呼叫線上警力全力支援，但犯嫌猛踩油門，直接標上萬瑞快速道路逃逸，員警為求安全，決定返回現場調查。

警方在現場找到副駕駛座的林姓男子身分證，也依照車牌找到車主到案說明，得知他是將車輛借給余男。

警方初步研判，車內可能有毒品或其他違禁品，所以對方才會鋌而走險，不惜衝撞警察也要逃逸。

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