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女子久病厭世 留遺書從10樓一躍而下

2017-03-13  21:01

〔記者王冠仁／台北報導〕一名53歲葉姓女子，今天下午跑到台北市重慶南路上一間10樓大樓頂樓，一躍而下，墜落隔壁的工地，當場身亡。警方調閱監視器畫面，發現當時她獨自一人前往頂樓，員警也在她遺體上找到一張紙條，上面寫著「不要救我」等內容，研判是單純自殺事件。

警方說，今天下午2點多，忽然有民眾聽到「碰」一聲，沒多久就發現葉女倒臥在工地地面上，一動也不動；救護人員趕到現場，但發現她已經明顯死亡。警方聯繫她家屬，她家人告訴警方，葉女長期患有精神疾病，病況時好時壞，懷疑她久病厭世才自殺。目前警方正在協助家屬處理後續。

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  • 葉女自殺地點。（記者王冠仁翻攝）

    葉女自殺地點。（記者王冠仁翻攝）

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相關關鍵字： 久病厭世 精神疾病 自殺 跳樓自殺 遺書
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