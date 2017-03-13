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連續以BEETALK尋覓對象 惡狼北中連續犯案

2017-03-13  18:40

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕男子蕭智維連續透過手機聊天軟體BEETALK，將認識不久的女子約出，然後以暴力手段強行性侵，104年就先後在台中、新竹蹂躪2名女子，新竹女子小玉（化名）被他騙稱要洗澡而將車開進摩鐵，隨即恐嚇「不從就要打死」予以性侵，小玉趁蕭男洗澡時暗夜負傷逃出，衝進200公尺外的派出所求救，地院依強制性交罪判刑3年半。

判決書指出，104年10月間，蕭男認識小玉才幾天，即以手機聊天軟體BEETALK邀她晚間外出，開車到新竹縣竹東鎮搭載小玉後，表示身體濕黏，想去附近的摩鐵沖澡，接著將車開進摩鐵內。

沖澡後蕭男以身體壓制小玉，用手扣住手腕，由於小玉伸手阻擋，蕭男竟甩她耳光，還將她摔到床邊，恐嚇：「如果逃跑的話！就把你打死！」小玉不敢反抗，遭到性侵。

小玉雖衣著不整，仍趁蕭男完事後進浴室洗澡時，逃出房間，衝到200公尺外的派出所求救，由於害怕慌亂，逃離過程一度不慎跌倒，到派出所後痛哭失聲。

蕭男到案時原本否認性侵，辯稱是你情我願，但檢方從小玉手腳都有傷，加上暗夜衝進派出所求救等證據，認定蕭男有性侵事實，全案依強制性交罪嫌提起公訴，蕭男直到新竹地院審理時才坦承犯案，判刑3年6月。

法官發現，蕭男在104年初透過手機交友軟體「BEETALK」結識台中市17歲少女，晚間開車載到市郊竟反鎖車門，將少女乘坐副駕駛座椅背放平，強吻並撫摸胸部、下體，且徒手壓制手腕，以其身體壓住少女身體及左手，使其無法動彈，不顧少女持續高喊「不要」且掙扎，仍接續以手指插入陰道及以陰莖插入陰道等方式，強制性交得逞，經台中地院判刑3年6月。

蕭男在犯本案數月後，又在新竹縣犯下性侵案，手法如出一轍，警方呼籲女性與網友初次見面最好不要單身赴約，更不要在晚上出門，以免給歹徒可乘之機。

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  • 男子蕭智維連續透過手機聊天軟體BEETALK，將認識不久的女子約出，然後以暴力手段強行性侵，地院依強制性交罪判刑3年半。（資料照，記者張文川攝）

    男子蕭智維連續透過手機聊天軟體BEETALK，將認識不久的女子約出，然後以暴力手段強行性侵，地院依強制性交罪判刑3年半。（資料照，記者張文川攝）

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