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為省200元破壞停車場柵欄 BMW男被判拘役55天

2017-03-13  18:46

〔記者蔡清華／高雄報導〕去年一名蔡姓男子，開BMW百萬轎車，為了省不到200元的停車費，竟與友人合力破壞停車場的柵欄連桿離開，造成柵欄損毀，店家調閱監視器找到車主，雙方和解無破裂，店家告上法院，車主被判拘役55天，得易科罰金。

楠梓分局楠梓派出所警員鍾日城去年4月5日受理楠梓區一家火鍋店家與民眾的停車糾紛，案內店家對蔡姓民眾提告毀損。

經警方調查，被告蔡姓民眾與綽號阿黃當天分別駕駛白色BMW轎車及黑色自小客車停進該火鍋店停車場，但未在店內消費，離去時，為了不願正常繳納約200元停車費，蔡男等2人先後強行抬起拉高該停車場出口柵欄擋桿，開車離場，全程都被監視器錄下。

店家事後發現柵欄連桿及傳動軸損壞，要求3萬元的修理費用，經和解無共識未果忿而對蔡男提告，橋頭地院日前判他拘役55天，得易科罰金，可上訴。

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  • 為省停車費破壞停車場柵欄被判罰。（記者蔡清華翻攝）

    為省停車費破壞停車場柵欄被判罰。（記者蔡清華翻攝）

  • 全程被監視器錄下，店家提告。（記者蔡清華翻攝）

    全程被監視器錄下，店家提告。（記者蔡清華翻攝）

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